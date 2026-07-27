Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η πύρινη λαίλαπα που σαρώνει τη Νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις πυρκαγιές να εκτοπίζουν σχεδόν 325.000 πολίτες σε Γαλλία και Ισπανία. Η κατάσταση εκτός ελέγχου, σε συνδυασμό με τις ακραίες θερμοκρασίες και τους μεταβλητούς ανέμους, εξαντλεί τα όρια των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Δραματική νύχτα στο Μπορντό

Στη Γαλλία, το κύριο μέτωπο επικεντρώνεται στον νομό Ζιρόντ, όπου οι φλόγες κινούνται απειλητικά προς την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Εκκενώσεις οικισμών: Περισσότεροι από 220.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα, καθώς η πυρκαγιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση.

Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά: Όπως επισημαίνουν οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, η πυρκαγιά «δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και ανέμους», καθιστώντας κάθε επιχειρησιακή πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.

Επιστράτευση μέσων: Δεκάδες εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών αεροσκαφών, επιχειρούν αδιάκοπα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τις κατοικημένες ζώνες.

«Ιστορική καταστροφή» στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως τη χειρότερη δασική πυρκαγιά στη νεότερη ιστορία της.

Μεγάλα μέτωπα μαίνονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στην επαρχία της Άβιλα, καθώς και στην περιφέρεια της Βαλένθια, όπου καταγράφηκε ένας νεκρός.

Τραγικός απολογισμός: Η νέα αυτή δοκιμασία έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τη φονική πυρκαγιά στην Αλμερία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

Προειδοποίηση Πυροσβεστικής: