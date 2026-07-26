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Εφιαλτική είναι η κατάσταση για μια ακόμη μέρα στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις των δύο χωρών εξακολουθούν να δίνουν μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο των πυρκαγιών να εξακολουθούν να εκκενώνουν τις κατοικίες τους προκειμένου να σώσουν τις ζωές τους.

Τη νύχτα που πέρασε τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Παράλληλα και στην Ισπανία εκδόθηκε μεταμεσονύχτια εντολή εκκένωσης σε οκτώ δήμους του Τολέδο, καθώς τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλοιό στις περιοχές δυτικά της Μαδρίτης.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στη Γαλλία μάλιστα, οι αρχές πραγματοποιούν για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα «καταιγίδας φωτιάς», που δημιουργεί ολέθριους στροβιλισμούς, εξαιτίας των δυτικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Μάλιστα για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου επιστρατεύτηκε για πρώτη φορά στα χρονικά στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Airbus A400M, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού σε επείγον  μήνυμα του ανέφερε ότι «η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ιστορική κατάσταση, αλλά και η κινητοποίηση είναι επίσης ιστορική, με 1.400 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικούς και 1.700  μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας».

Συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμούς

Στο μεταξύ οι αρχές του Ζιρόντ ανακοίνωσαν δύο συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 19 και 21 ετών που εργάζονταν σε εστιατόριο και κατηγορούνται για εκτόξευση πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα ένας άνδρας, ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λορμόν (Ζιρόντ), στα περίχωρα του Μπορντό, για εμπρησμό εξ’ αμελείας καθώς ήταν μεθυσμένος ενώ είχε βάρδια ως οδηγός ασθενοφόρου.

Ανάλογα εφιαλτική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, καθώς όπως ανακοίνωσε η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME), οι πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, βοηθούμενες από τις ισχυρές ριπές ανέμων που πνέουν στις πληγείσες περιοχές.

Τραγική κατάσταση και στην Ισπανία

Περισσότεροι από 88.500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην επαρχία Άβιλα και την Κοινότητα της Μαδρίτης, εξαιτίας των πυρκαγιών που έχουν κάνει στάχτη πάνω από 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και καλλιεργήσιμης γης.

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται πάνω από το Λας Ρόχας της Μαδρίτης, στην Ισπανία, όπου πάνω από  9.000 εκτάρια έχουν καεί στις πυρκαγιές της περιοχής που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν αδιάκοπα τη δική τους μάχη στα πύρινα μέτωπα.

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