Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να βρίσκονται εκτεταμένες περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις των δύο χωρών δίνουν άνιση μάχη με γιγαντιαία πύρινα μέτωπα.

Η ραγδαία εξάπλωση των μετώπων έχει υποχρεώσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, με την κατάσταση στη νοτιοδυτική Ευρώπη να προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις.

Το πιο επικίνδυνο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Ζιρόντ, στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, όπου η φωτιά κινήθηκε με ανεξέλεγκτη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης.

Οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής, μόλις 15 χιλιόμετρα από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Παρά την εγγύτητα του μετώπου, ο δήμαρχος της πόλης Τομά Καζνάβ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκκένωσης του αστικού ιστού.

Την ίδια στιγμή, παρόμοιο σκηνικό καταστροφής εκτυλίσσεται και στην Ισπανία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από οικισμούς γύρω από την Κοινότητα της Μαδρίτης αλλά και την περιοχή της Βαλένθια.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν στο έπακρο το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα σε μεγάλες ζώνες των δύο χωρών.

Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διατάχθηκε νέα εκκένωση σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, η οποία έχει πληθυσμό 850.000 κατοίκων.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής»

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής» στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στην Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λαντ και το Βαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά καταλάγιασε πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιστρατεύθηκαν από σήμερα το πρωί 18 αεροσκάφη και το A400M θα επιχειρήσει και πάλι, πρόσθεσε.

Στην Λαντ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, όπου έχουν καεί 36.000 στρέμματα γης, μία αναζωπύρωση αντιμετωπίσθηκε το πρωί από τα εναέρια μέσα και η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει πολύ ενεργή, πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Στο Βαρ, «η προβλεπόμενη επιστροφή του μαΐστρου δημιουργεί φόβους για νέα επιδείνωση των συνθηκών, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά, περί τους 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών: 2.500, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, στην Ζιρόντ, συνεπικουρούμενοι από 1.500 στρατιώτες, περί τους 500 στην Λαντ και 1.100 στο Βαρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Αλλα μέτωπα πυρκαγιάς στην Γαλλία είναι επίσης ενεργά στην Γαλλία, όπως στην Κορσική και τις Ανω Αλπεις , πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές απευθύνοντας έκκληση προς όλους για την μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, καθώς σε μία συγκυρία δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η παραμικρή απροσεξία μπορεί να είναι τραγικές συνέπειες.

«Επιχειρησιακό ανέφικτο»

Είναι μία πυρκαγιά που δεν έχει λογική, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προβλεφθεί, εξηγεί ο Γκιγιόμ Μιλέ, της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Αρωγής της Ζιρόντ.

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δυστυχώς νέο κύμα καύσωνα. Φθάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και κατευθυνόμαστε προς ένα επιχειρησιακό ανέφικτο που πλησιάζει», προειδοποίησε στην France Inter ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας.

«Δύσκολες ώρες» για την Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβιλα.

Ο ισπανός πρωθυπουργός που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς νότον.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 250.000 γης δυτικά της Μαδρίτης.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται από την Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης έως την επαρχία Άβιλα (Καστίγια – ι – Λεόν) και την επαρχία του Τολέδο (Καστίγια-Λα Μάντσα), σε ένα μέτωπο 280 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις», δήλωσε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση η γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βιρχίνια Μπαρκόνες.