Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στην πόλη Ταϊγιουάν της κινεζικής επαρχίας Σανσί, όπου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτήριο στεγαζόταν πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο πύρινος εφιάλτης ξεκίνησε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα (16:59 τοπική ώρα, 10:59 ώρα Ελλάδος). Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, καταφέρνοντας να σβήσουν τις φλόγες περίπου δύο ώρες αργότερα. Η δραματική επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού των ενοίκων ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.

Ο απολογισμός της καταστροφής είναι εξαιρετικά βαρύς. Ενώ το βράδυ της Κυριακής είχαν επιβεβαιωθεί αρχικά πέντε θάνατοι, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 14, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του επίσημου κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα). Παράλληλα, 38 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ανατριχίλα προκαλούν τα βίντεο και οι εικόνες από το σημείο της φωτιάς στην Κίνα, που κατέγραψαν περαστικοί. Στα πλάνα διακρίνονται τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν βγει στα παράθυρα του φλεγόμενου κτηρίου μέσα στους πυκνούς καπνούς, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν εντατικές έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πολύνεκρη πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης.

(Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Xinhua, Shanghai Eye)