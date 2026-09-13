Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει το τουριστικό νησί Μπρατς της Κροατίας, στην Αδριατική, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά έχει ήδη κάνει στάχτη 35.000 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους βλάστησης, φτάνοντας μια ανάσα από τις αυλές των σπιτιών.

Οι πιο κρίσιμες ώρες καταγράφηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι έσπρωξαν το μέτωπο προς τις κατοικημένες ζώνες. Κάτοικοι και τουρίστες στη μικρή πόλη Μίλαν και τα περίχωρά της (στο δυτικό τμήμα του νησιού) έλαβαν κατεπείγον προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους για να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με το κροατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina, στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης, μέσω της οποίας περίπου 230 άτομα εγκατέλειψαν την περιοχή. Η εκκένωση έγινε κατά κύριο λόγο διά θαλάσσης, με πλοία της ακτοφυλακής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη να μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.

Η πύρινη λαίλαπα στο μεγάλο νησί, που βρίσκεται στα ανοιχτά του Σπλιτ, μαίνεται από την Πέμπτη (10/9). Την περασμένη νύχτα, περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 69 οχήματα έδωσαν ολονύχτια μάχη, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά «παραμένει ενεργή», τονίζοντας ωστόσο αισιόδοξα πως «έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η κατάσταση (…) είναι σαφώς βελτιωμένη σήμερα το πρωί».

Κάνοντας τον απολογισμό των γεγονότων, ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, Σλάβκο Τουτσάκοβιτς, εξήρε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης: «Οι πυροσβέστες έσωσαν μεγάλο αριθμό κατοικιών και συμμετείχαν στη μεταφορά τουριστών και κατοίκων σε ασφαλείς τοποθεσίες. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά».