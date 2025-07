Πάνω από 3.500 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή γύρω από την Μπούρσα (Προύσα), μεγάλη βιομηχανική πόλη της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι πυροσβέστες αγωνίζονταν χθες να σταματήσουν την προέλαση δύο πυρκαγιών που μαίνονταν για πάνω από 24 ώρες.

🇹🇷Massive forest fires have broken out in Turkey amid abnormal heat, local media report.

The fire has engulfed the eastern part of Antalya province and reached residential areas of the city of Bursa. Due to extreme temperatures, the blaze spread quickly, and rescuers are… pic.twitter.com/sHiLUryMFN

— Intel Slava (@Intel_Slava) July 27, 2025