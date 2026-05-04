Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διεθνείς ισορροπίες στην περιοχή του Κόλπου, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ καθώς η νέα πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ με την ονομασία «Project Freedom» πυροδοτεί την οργισμένη αντίδραση του Ιράν, που θεωρεί την προσπάθεια παραβίαση της εκεχειρίας. Παράλληλα, μια μυστηριώδης επίθεση σε δεξαμενόπλοιο προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό πώς και από ποιους έγινε. To τάνκερ που μεταφέρει πετρέλαιο χτυπήθηκε όταν προσπάθησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

⭕️ UKMTO reports that an Oil Tanker was hit by unknown projectiles in the strait of Hormuz. Nothing visible on AIS, which means the tanker tried to cross the strait ‘illegaly’, without authorization from the iRGC. https://t.co/Qw5rC0oSVe pic.twitter.com/KU1hvFc1DO — MenchOsint (@MenchOsint) May 4, 2026

Οι καταιγιστικές εξελίξεις επαναφέρουν τον εφιάλτη μιας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε απότομα τις τελευταίες ώρες, συνδυάζοντας στρατιωτικά επεισόδια στο πεδίο και μια σκληρή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από «άγνωστα βλήματα» ενώ διέρχονταν τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ακόμη επίσημα θύματα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα δολιοφθορών στην περιοχή, ωστόσο η χρονική στιγμή της επίθεσης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας.

«Project Freedom» του Ντόναλντ Τραμπ

Η ένταση είχε ήδη αρχίσει να κορυφώνεται μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom). Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ που στοχεύει στην πλήρη εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν την πιο ζωτική αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν περαιτέρω παρενοχλήσεις πλοίων, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Σε μήνυμά του στο truth social έγραψε:

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, της Χώρας του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και σε όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα μεγάλα πληρώματα επί του πλοίου με υγιή και υγιεινό τρόπο. Νομίζω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη Καλής Θέλησης εκ μέρους όλων όσων αγωνίζονται τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύναμη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διευκρίνισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά αποστολή συνοδείας. Σύμφωνα με τη CENTCOM, η επιχείρηση που ξεκινά σήμερα θα στηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διασχίσουν ελεύθερα τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος έχει παραλύσει λόγω του παρατεταμένου αποκλεισμού. «Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιώδης για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης ότι η πρωτοβουλία «Maritime Freedom Construct» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και συνδυάζοντας τις διπλωματικές κινήσεις με τον στρατιωτικό συντονισμό.

Η «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης και η «παραβίαση της εκεχειρίας»

Η απάντηση του Ιράν ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε το «Project Freedom» ως κατάφωρη παραβίαση των όρων της υφιστάμενης εκεχειρίας και προειδοποίησε με «σκληρά αντίποινα» σε περίπτωση οποιασδήποτε αμερικανικής ανάμειξης στα ύδατα του Ορμούζ.

«Οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ κάτω από το πρόσχημα της προστασίας της ναυσιπλοΐας θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια και παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας», ανέφεραν πηγές από την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ιράν θεωρεί τα Στενά ως δική του ζώνη επιρροής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Ιράν, με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, να προειδοποιεί: «Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτιλιακό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας», προσθέτοντας πως «τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών του Τραμπ».

⚠ WARNING Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire. The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump’s delusional posts! No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη εκδήλωση της επίθεσης στο τάνκερ και η ρητορική σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε ράλι των τιμών του πετρελαίου. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς το ενδεχόμενο ενός «ατυχήματος» ή μιας λανθασμένης εκτίμησης στα στενά περάσματα του Κόλπου θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ειρήνη. Σήμερα το brent σκαρφάλωσε πάλι στα 108 δολάρια το βαρέλι.

Προς το παρόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής, με πολλές από αυτές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής δρομολογίων, παρά το τεράστιο κόστος που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.