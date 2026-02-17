Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σήμερα (17/2), στο ιστορικό θέατρο Teatro Sannazaro, στην κεντρική συνοικία Κιάϊα της Νάπολης. Το θέατρο το οποίο λειτουργούσε από τα μέσα του 19ου αιώνα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με τη στέγη του να έχει καταρρεύσει εξαιτίας της φωτιάς.

🔥Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026



Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα. Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση όλων των γύρω πολυκατοικιών, για προληπτικούς λόγους. Τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Il rogo è scoppiato nel quartiere di Chiaia e avrebbe coinvolto la cupola dello storico teatro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento ➡️ https://t.co/5b3uEgqZ02 pic.twitter.com/BULTexckDt — Sky tg24 (@SkyTG24) February 17, 2026

Incendio nel cuore di #Napoli: in fiamme il teatro Sannazzaro, in via Chiaia. Distrutta la cupola e danni anche ai palazzi vicini. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo, vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.#Tg1 pic.twitter.com/enYT1L7TwE — Tg1 (@Tg1Rai) February 17, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με έξι οχήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.