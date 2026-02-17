Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σήμερα (17/2), στο ιστορικό θέατρο Teatro Sannazaro, στην κεντρική συνοικία Κιάϊα της Νάπολης. Το θέατρο το οποίο  λειτουργούσε από τα μέσα του 19ου αιώνα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με τη στέγη του να έχει καταρρεύσει εξαιτίας της φωτιάς.

 


Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα. Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση όλων των γύρω πολυκατοικιών, για προληπτικούς λόγους. Τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

 

 

 

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με έξι οχήματα, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

