Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής λαδιού και καυσίμων στη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τη Hurriyet, η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Aves Energy, στη συνοικία Kazanlı της κεντρικής περιοχής Akdeniz. Μια έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, ο 47χρονος Süleyman Güner, ο οποίος βρισκόταν πάνω στη δεξαμενή, έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων στο τσιμεντένιο δάπεδο.

Ο εργάτης μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Toros με σοβαρά τραύματα, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Μετά την έκρηξη, οι ομάδες ασφαλείας του εργοστασίου προσπάθησαν αρχικά να περιορίσουν τη φωτιά. Ωστόσο, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μητροπολιτικού Δήμου της Μερσίνης, η AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών), καθώς και οχήματα TOMA της αστυνομίας.

Η πυρκαγιά καταγράφηκε από αέρος

Αναφέρθηκε ότι τα εύφλεκτα υλικά στις αποθήκες λαδιού δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο πυκνός μαύρος καπνός που υψωνόταν από το εργοστάσιο ήταν ορατός από χιλιόμετρα μακριά, ενώ η πυρκαγιά καταγράφηκε από αέρος μέσω drone.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μεταξύ, έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το εργοστάσιο, ενώ ορισμένα τμήματα έχουν εκκενωθεί λόγω των πιθανών κινδύνων. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.