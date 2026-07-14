Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοτάξιο, το μεσημέρι της Τρίτης στις Βρυξέλλες, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων.

«Αρκετοί άνθρωποι» εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ασανσέρ του πύργου OXY στις Βρυξέλλες, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν από τις 8:00 π.μ., επιβεβαίωσε νωρίς το απόγευμα η Εισαγγελία Εργασίας.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Παράλληλα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ενδέχεται να βρίσκονται σε δεύτερο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό άνοιγμα σε ένα από τα ασανσέρ και εκεί εντοπίσαμε αρκετά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.