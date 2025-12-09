Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα κτήριο στο δυτικό Μανχάταν, με αποτέλεσμα να υψωθεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από τη συνοικία.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης ναυλώθηκαν λεωφορεία, προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτήριο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, όμως 3 κάτοικοι και 1 πυροσβέστης μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία της περιοχής, με ελαφρά εγκαύματα.

Δείτε τα βίντεο από το κτήριο που καίγεται:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον τελευταίο όροφο του κτηρίου, στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ.

Τουλάχιστον 140 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Οι δρόμοι της συνοικίας έχουν κλείσει.

Πηγή: abc7ny