Πετρελαιοφόρο «φλέγεται» λόγω της σύγκρουσης με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα. Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν εγκαταλείψει τα πλοία μετά τη σύγκρουση, αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωσή του το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο RNLI, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές και στα δύο πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί, από τη σύγκρουση και τα ναυάγια υπάρχουν μέχρι στιγμής 32 νεκροί, ενώ κάποια ακόμη μέλη των πληρωμάτων δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί όπως αναφέρουν Βρετανικά μεσα.

Ο Martyn Boyers, διευθύνων σύμβουλος του Port of Grimsby East, δήλωσε ότι 13 θύματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε ένα σκάφος Windcat 33, ενώ ακολούθησαν περισσότερα σε ένα πλοηγικό σκάφος του λιμανιού.

Ο Αμερικανός καθηγητής ναυτικής ιστορίας Sal Mercogliano, ο οποίος διατηρεί ένα κανάλι στο YouTube με τίτλο What’s Going On With Shipping, πιστεύει ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong ταξίδευε με αυτόματο πιλότο πριν συγκρουστεί με το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate.

Το Stena Immaculate είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων και είχε αγκυροβολήσει στην πόλη Κίνγκστον απόν Χαλ στο Γιορκσάιρ.

Το δεξαμενόπλοιο λέγεται ότι μετέφερε ιδιαίτερα εύφλεκτα αεροπορικά καύσιμα. Το πορτογαλικό πλοίο φέρεται να προσέκρουσε με ταχύτητα στο πετρελαιοφόρο.

⚡️Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea pic.twitter.com/TFEiKxjGvg
— Russian Market (@runews) March 10, 2025

Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής Αγγλίας, όπως αναφέρει το BBC.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της βρετανικής ακτοφυλακής με πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο «Stena Immaculate» με σημαία ΗΠΑ συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το φορτηγό πλοίο «MV Solong» με σημαία Πορτογαλίας στη Βόρεια Θάλασσα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία.

Το σημείο της σύγκρουσης βρίσκεται στα ανοιχτά της ακτής του Χαλ, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πετρελαιοφόρο έχει πάρει φωτιά, ενώ η σύγκρουση φέρεται να έλαβε χώρα γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ανακοίνωση της βρετανικής ακτοφυλακής, η σύγκρουση του δεξαμενόπλοιου με το φορτηγό πλοίο έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ και ο σχετικός συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ., ενώ το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Ακτοφυλακής για το περιστατικό:

«Η βρετανική Ακτοφυλακή συντονίζει αυτή τη στιγμή την επείγουσα αντίδραση στις αναφορές για σύγκρουση μεταξύ πετρελαιοφόρου και φορτηγού πλοίου ανοιχτά στις ακτές της ανατολικής Αγγλίας. Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.(τοπική ώρα).

Κλήθηκε ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από την Humberside, καθώς και σωστικά σκάφη από τις περιοχές Skegness, Bridlington, Mablethorpe και Cleethorpes, αεροσκάφος της HM Coastguard και πλοία κοντά στο σημείο με ικανότητες πυρόσβεσης.

