Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων, έναν από τους διασημότερους προορισμούς και πόλος έλξης προσωπικοτήτων, του διεθνούς τζετ σετ.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την οροφή του καταλύματος και εξαπλώθηκε σε διπλανό κτήριο, «απειλώντας» και άλλο ξενοδοχείο.

#SAVOIE.

Incendie en cours dans un hôtel de #Courchevel. Pompiers, secours et #FDO fortement mobilisés, une centaine d’évacuations.

Soutien aux secours et prudence dans le secteur.

(Radio Courchevel) pic.twitter.com/IGM8WBNkJb — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) January 28, 2026

Η διεύθυνση, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, διέταξε την εκκένωση του ξενοδοχείου, στο οποίο διέμεναν 270 άτομα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με 100 πυροσβέστες να παραμένουν στο σημείο, μέχρι και σήμερα το πρωί (28/1).

🔥 Courchevel : incendie en cours dans un hôtel de luxe ▶️ Le feu serait parti des combles. 261 personnes ont dû être évacuées, aucune n’a été blessée 🚒 Les pompiers, toujours sur place, font face à un risque important de propagation pic.twitter.com/BoeIJcDjnQ — LCI (@LCI) January 28, 2026

«Δεν υπάρχουν τραυματίες», δήλωσαν οι τοπικές Αρχές χθες (27/1). Εκατόν δεκαπέντε πυροσβέστες και σαράντα τέσσερα οχήματα, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο σημείο.

Au moins 83 personnes ont été évacuées après l’incendie d’un hôtel cinq étoiles à Courchevel pic.twitter.com/0B9GP35tKJ — BFM (@BFMTV) January 28, 2026

Η επιχείρηση των πυροσβεστών δυνάμεων αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων και τεράστια ξύλινα σαλέ, βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο σε αυτή την περιοχή του Κουρσεβέλ.

Το παχύ στρώμα χιονιού που καλύπτει τις στέγες, εμπόδισε τις υπηρεσίες διάσωσης να «βρουν εξόδους καπνού», εξήγησε ο Εμανουέλ Βιάου της υπηρεσίας πυροσβεστικής και διάσωσης (SDIS) για περισσότερες από δύο ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.