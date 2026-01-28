Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων, έναν από τους διασημότερους προορισμούς και πόλος έλξης προσωπικοτήτων, του διεθνούς τζετ σετ.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την οροφή του καταλύματος και εξαπλώθηκε σε διπλανό κτήριο, «απειλώντας» και άλλο ξενοδοχείο.

 

Η διεύθυνση, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, διέταξε την εκκένωση του ξενοδοχείου, στο οποίο διέμεναν 270 άτομα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με 100 πυροσβέστες να παραμένουν στο σημείο, μέχρι και σήμερα το πρωί (28/1).

 

 

 

«Δεν υπάρχουν τραυματίες», δήλωσαν οι τοπικές Αρχές χθες (27/1). Εκατόν δεκαπέντε πυροσβέστες και σαράντα τέσσερα οχήματα, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο σημείο.

 

 

Η επιχείρηση των πυροσβεστών δυνάμεων αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων και τεράστια ξύλινα σαλέ, βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο σε αυτή την περιοχή του Κουρσεβέλ.

Το παχύ στρώμα χιονιού που καλύπτει τις στέγες, εμπόδισε τις υπηρεσίες διάσωσης να «βρουν εξόδους καπνού», εξήγησε ο Εμανουέλ Βιάου της υπηρεσίας πυροσβεστικής και διάσωσης (SDIS) για περισσότερες από δύο ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

