Τρία παιδιά, ανάμεσά τους κοριτσάκι δέκα μηνών, έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σπίτι στο Σίδνεϊ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (τοπική ώρα· χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας), υπόθεση την οποία η αστυνομία της Αυστραλίας γνωστοποίησε ότι αντιμετωπίζει ως τριπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν σε ακίνητο στο Λέιλορ Παρκ, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ, περί τη 01:00 (τοπική ώρα· στις 18:00 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), εξήγησε η αστυνομία.

