Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ξυλουργείο μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο – Αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα

Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

در انفجار ساعاتی پیش در تهران سخنگوی آتش‌نشانی گفته بود یک کارگاه نجاری آتش گرفته که مهار شد

هم اکنون شعله‌های سرکش کارگاه نجاری ستاد ارتش رو مشاهده میکنید که از کیلومترها مشخصه.#جاویدشاه pic.twitter.com/YCk1d628H3 — Marian (@marianmeyer0) February 6, 2026

#BREAKING A fire engulfed a base belonging to the Joint Staff of the Islamic Republic of Iran Army in eastern Tehran, photos released by Iranian media showed.

State-run Mehr News said the blaze broke out in a wood workshop at one of the Joint Staff headquarters’ facilities and… pic.twitter.com/1ABEfwrrTp — Iran International English (@IranIntl_En) February 6, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε λόγος για έκρηξη

Όπως μετέδωσε το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ