Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Καλκούτα, στη βορειοανατολική Ινδία, ανακοίνωσε την Τετάρτη, 30 Απριλίου, η αστυνομία.

Αρκετοί άλλοι από τους ενοίκους «διασώθηκαν» από δωμάτια και την οροφή του ξενοδοχείου, διευκρίνισε στον Τύπο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Καλκούτα, ο Μανότζ Βέρμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη το βράδυ και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο στοίχισε τη ζωή σε «τουλάχιστον 15 ανθρώπους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Kolkata News – 14 people reportedly passed away in fire incident in hotel at Machua’s Phal mandi. pic.twitter.com/TYHErAU7yo

— News Arena India (@NewsArenaIndia) April 30, 2025