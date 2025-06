Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 30 Ιουνίου, στο Βερολίνο, όταν ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης πήρε φωτιά, έπειτα από μια σειρά εκρήξεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, «υπήρξαν τρεις ισχυρές εκρήξεις με τεράστια ωστικά κύματα, τα οποία έγιναν αισθητά και σε γειτονικά κτήρια. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν με διαφορά ενός έως δύο λεπτών». Ο ουρανός γέμισε με μαύρο καπνό.

Breaking: Emergency services in Berlin are battling a major fire.

A spokesman for the fire brigade said the blaze was in a high-rise building under construction in the city center.

More details when have them.

