Πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Gayrettepe της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η hurriyet.com.tr, oι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (2/4). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο σημείο κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης νυχτερινού κέντρου στον κάτω όροφο του 16ώροφου κτιρίου, το οποίο ήταν κλειστό λόγω του Ραμαζανιού.

10 people were killed in a fire in a club under renovation in #Sisli,

#Istanbul. #Gayrettepe pic.twitter.com/NO3DEiZ3o1

