Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι του Ντουμπάι έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Αρχές του εμιράτου.

 


«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.

 

 

