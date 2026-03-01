Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι του Ντουμπάι έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Αρχές του εμιράτου.
The largest port in the Midwest – Jebel Ali, in Dubai – has been targeted by an Iranian missile attack.
«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.
Dubai authorities confirm debris from an aerial interception caused a fire at one of the berths at Jebel Ali Port.
Civil Defence teams responded immediately and are working to fully extinguish the blaze. No injuries have been reported.
