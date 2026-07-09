Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, στη βόρεια περιοχή του Μιλάνου. Γύρω στις 19:00, μια ψηλή στήλη μαύρου καπνού άρχισε να υψώνεται στον ουρανό, η οποία ήταν ορατή από πολλές συνοικίες της πόλης, αλλά και από διάφορους δήμους της περιφέρειας.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε μέσα στην αποθήκη της BRT (Bartolini) στην οδό Don Giovanni Minzoni 10, στην περιοχή Bovisa. Οι φλόγες φαίνεται να κατέστρεψαν ένα κοντέινερ που βρισκόταν στον χώρο λειτουργίας της εταιρείας.

Η έντονη μυρωδιά καμένου και το πυκνό σύννεφο καπνού προκάλεσαν πολυάριθμες αναφορές από τους πολίτες, κυρίως στις περιοχές Affori, Dergano, Niguarda και Bicocca.

Στο σημείο έσπευσαν διάφορες ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ασχολήθηκαν με τις εργασίες κατάσβεσης και την εξασφάλιση της περιοχής. Παρόντες ήταν επίσης η Τοπική Αστυνομία και οι διασώστες του 118, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με κωδικό κόκκινο. Προς το παρόν δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν τραυματίες ή άτομα που έχουν υποστεί δηλητηρίαση. Επίσης, παραμένει να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.