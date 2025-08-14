Η κυβέρνηση της Ισπανίας απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα γνωστοποίησε πως η Μαδρίτη έχει ζητήσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο λόγω των πύρινων μετώπων.

«Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε δυο αεροσκάφη τύπου Canadair», εξήγησε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.