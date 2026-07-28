Κοντά στο επίκεντρο της πύρινης κόλασης που κατακαίει τον νομό της Ζιρόντ βρέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, στέλνοντας ένα αγωνιώδες μήνυμα στους πολίτες μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) στο Μπορντό. Με τον απολογισμό των καμένων εκτάσεων σε όλη τη Γαλλία για το 2026 να αγγίζει ήδη τα 1.116.000 στρέμματα, μια έκταση δηλαδή 11 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την ιστορική διάσταση της κρίσης.

Απευθυνόμενος στα σωστικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους, προχώρησε σε μια ανατριχιαστική σύγκριση, τονίζοντας: «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η μάχη στα μέτωπα της Ζιρόντ και του Λαντ

Αφού έλαβε λεπτομερή ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ και τους επικεφαλής της Πυροσβεστικής, ο Μακρόν ζήτησε από τον γαλλικό λαό να παραμείνουν όλοι «ενωμένοι» προκειμένου «να κερδίσουμε τη μακρά μάχη ενάντια σε αυτή τη γιγαντιαία πυρκαγιά». Προειδοποίησε μάλιστα πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε».

Υπάρχουν ωστόσο και θετικές εξελίξεις. Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους, η φωτιά που είχε ξεσπάσει την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός, στη νοτιοδυτική Γαλλία, δεν αποτελεί πια απειλή: «Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, κάτι που αποτελεί καλή είδηση για το Λαντ».

Στον αντίποδα, η μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό εξακολουθεί να κινδυνεύει. Η τεράστια πυρκαγιά της Ζιρόντ, που καίει ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα έχοντας καταστρέψει 420.000 στρέμματα, έχει μεν «σταθεροποιηθεί», αλλά σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιέζ, δεν έχει ακόμα «εξουδετερωθεί». Ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι μεγάλος, ειδικά ενόψει της ανόδου της θερμοκρασίας την Τρίτη (28/7), γεγονός που έκανε τον Εμανουέλ Μακρόν να υπογραμμίσει ότι «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες». Αξίζει να σημειωθεί πως το ανθρώπινο κόστος των επιχειρήσεων είναι ήδη βαρύ, με 88 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί.

Μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμούς

Πίσω από την πρωτοφανή οικολογική καταστροφή, οι Αρχές βλέπουν ξεκάθαρα τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έκανε γνωστό ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις από τις 6 Ιουλίου.

Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός: «Όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «εννέα στις 10 πυρκαγιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία», στέλνοντας σαφές μήνυμα πως οι υπαίτιοι θα «εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ξεπέρασε τα όριά της η ευρωπαϊκή βοήθεια

Η σφοδρότητα των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία σήμανε συναγερμό και στις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στέλνοντας επιπλέον βοήθεια. Ήδη στη Γαλλία επιχειρούν επτά αεροσκάφη (τα περισσότερα από τον στόλο rescEU) και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία έχουν διατεθεί από την Κροατία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Ωστόσο, η συχνότητα και η ένταση των ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει τα στελέχη της Ε.Ε. στη διαπίστωση ότι ο υπάρχων ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει φτάσει πλέον στα όριά του. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, δρομολογείται ο σχεδιασμός για μια νέα, μόνιμη ευρωπαϊκή δύναμη πυρόσβεσης, ενισχυμένη με 12 ολοκαίνουργια αμφίβια Canadair και πέντε ελικόπτερα. Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της αναβάθμισης, οι παραδόσεις των νέων μέσων δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το 2030.