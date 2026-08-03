Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ ενάντια στις πυρκαγιές που σαρώνουν την πόλη Σποκάν στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, προκαλώντας την καταστροφή εκατοντάδων κτιρίων και μαζικές εκκενώσεις.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Κέβιν Χολ, υπολόγισε περίπου αριθμό 60.000 ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Εκατοντάδες κατοικίες και υποδομές έχουν χαθεί. Ακόμη αξιολογούμε την πιθανότητα απωλειών ανθρώπινων ζωών», δήλωσε την Κυριακή 2 Αυγούστου σε συνέντευξη Τύπου η Λίζα Μπράουν, δήμαρχος της πόλης.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) δείχνουν σπίτια που μετατράπηκαν σε στάχτη, απανθρακωμένα οχήματα και μαυρισμένα τοπία.

«Το να οδηγείς απλώς κοιτάζοντας τα σπίτια είναι ένα από τα πιο σπαρακτικά πράγματα που έχω δει στη ζωή μου», εκμυστηρεύτηκε ένας κάτοικος του Σποκάν που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εστία του.

Βίντεο που τραβήχτηκαν το Σάββατο από κατοίκους έδειχναν σπίτια κατεστραμμένα από τις φλόγες, καθώς οι πυρκαγιές, ενισχυμένες από τους ανέμους, προχωρούσαν ανεξέλεγκτα υπό συνθήκες έντονης ζέστης και ακραίας ξηρασίας. Ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονταν στους δρόμους, καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για να βρουν καταφύγιο.

Περίπου 28.000 στρέμματα καταστράφηκαν

Ο τοπικός σερίφης, Τζον Νόουελς, δήλωσε ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα θύμα μέχρι στιγμής, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει λόγω της έκτασης της καταστροφής. Οι τρεις ενεργές πυρκαγιές στο Σποκάν και γύρω από αυτό έχουν καταστρέψει συνολικά περίπου 28.000 στρέμματα, σύμφωνα με το CNN. Η μεγαλύτερη, με την ονομασία Old Trails Fire, διέσχισε τον ποταμό Σποκάν το απόγευμα του Σαββάτου, πριν εισβάλει στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων.

Καμία από τις πυρκαγιές δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Καπνός που συσσωρεύεται πάνω από το Σποκάν αναμένεται να καταστήσει την ποιότητα του αέρα «πολύ ανθυγιεινή», προειδοποίησε η περιφερειακή υπηρεσία προστασίας του αέρα.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι αρχές έχουν εκδώσει ειδοποίηση μέγιστης εκκένωσης, με τον τίτλο «Go Now» («Φύγετε τώρα»), για μεγάλες περιοχές του βόρειου Σποκάν, όπου ζουν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι.

Η Εθνοφρουρά της πολιτείας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ταχεία κινητοποίηση των μονάδων της για να συνδράμει τα σωστικά συνεργεία. Αυτό το εφεδρικό σώμα ανέφερε επίσης ότι οι εναέριες δυνάμεις του έριξαν περίπου 3.497.000 λίτρα νερού σε 137 ώρες για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο Μπομπ Φέργκιουσον, κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δήλωσε ότι συνομίλησε για την καταστροφή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάλαβε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση.

Η πολιτεία διανύει το τέταρτο συνεχόμενο έτος ξηρασίας, τόνισε ο κυβερνήτης, επισημαίνοντας τις ευνοϊκές συνθήκες για καταστροφικές πυρκαγιές που δημιουργεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο διευθυντής του Τμήματος Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Ντέιβιντ Άπθεγκροβ, προειδοποίησε ότι η πυρκαγιά στο Σποκάν είναι «μόνο μία από τις 15 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή την πολιτεία της Ουάσινγκτον».

«Αυτή η χρονιά είναι ήδη μία από τις πιο επιβαρυμένες χρονιές όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ, και είμαστε μόνο στην αρχή του Αυγούστου», προειδοποίησε κάνοντας λόγο για ένα καλοκαίρι εκτός ορίων στον βορειοδυτικό Ειρηνικό.

Πηγές: lemonde, CNN