Τη φράση «πυροβόλησε την Τζόρτζια», με δίπλα ζωγραφισμένο αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τα αρχικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, έγραψαν άγνωστοι σε τοίχο στο Μπούστο Αρσίτσιο, κοντά στην πόλη Βαρέζε της βόρειας Ιταλίας.

Το απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εμφανίσθηκε σε τοίχο γραφείων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε άμεσα το συμβάν.

Η ιταλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, με τη συνεργασία των καραμπινιέρων. Το γεγονός έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά το πανομοιότυπο συμβάν, με το ίδιο σύνθημα και το αστέρι με πέντε άκρες (το οποίο ήταν σύμβολο των τρομοκρατών των Ερυθρών Ταξιαρχιών) αυτή την φορά σε τοίχο έξω από τα γραφεία της Λέγκα, πάντα στο Μπούστο Αρσίτσιο.

Πριν από δέκα ημέρες, το συγκεκριμένο σύνθημα γράφτηκε, πάντα από άγνωστους, κοντά στην πόλη Λούκα της κεντρικής Ιταλίας.

Ερυθροί Ταξιάρχες

Οι «Ερυθρές Ταξιαρχίες» (Brigate Rosse – BR) ήταν μια ιταλική επαναστατική τρομοκρατική οργάνωση, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 με στόχο την ανατροπή του κράτους και την εγκαθίδρυση «επαναστατικού» κράτους μέσω ένοπλου αγώνα, κορυφαία πράξη της οποίας υπήρξε η απαγωγή και δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού Άλντο Μόρο το 1978, ο οποίος επιχειρούσε τον ιστορικό συμβιβασμό (compromesso storico) με τους κομμουνιστές κατά τα λεγόμενα «Μολυβένια Χρόνια» της Ιταλίας.

Οι απαγωγείς δολοφόνησαν πέντε μέλη της συνοδείας του Μόρο πέρα από τον ίδιο. Η οργάνωση στη συνέχεια μετά βίας επέζησε στα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 έγιναν μαζικές συλλήψεις μελών της οργάνωσης και έτσι η οργάνωση έχασε τη δύναμή της.