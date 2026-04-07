Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την ανταλλαγή πυροβολισμών έξω από το κτήριο που στεγάζει το προξενείο του Ισραήλ, στην περιοχή Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4).

«Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν»

Σε ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ότι «3 άτομα εξουδετερώθηκαν». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι τρεις δράστες πλησίασαν με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξαν πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Ένας δράστης σκοτώθηκε και οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Από την πλευρά των αστυνομικών, υπήρξαν δυο τραυματίες.

Υπουργός Εσωτερικών: «Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δυο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει διασυνδέσεις με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει μητρώο ναρκωτικών».

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Διεξάγεται έρευνα για το συμβάν»

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, σε δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από το CNN Turk, τόνισε ότι «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο δημόσιοι εισαγγελείς έχουν ανατεθεί στην έρευνα. Οι δημόσιοι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνές τους, προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος. Οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα, με σεβασμό στο κοινό».

BREAKING: Three people were killed in an attack on the Israeli consulate in Istanbul, Turkey Three people were killed, and two police officers were injured in a shooting near the building housing the consulate. One person was seen ​covered in blood. 🇹🇷 pic.twitter.com/Y8PoJWcMLZ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2026

BREAKING: Gunfire near the Israeli consulate in Istanbul, Turkey. 🇹🇷🇮🇱 pic.twitter.com/g0Z2cgGrI9 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2026

