Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού έχουν τεθεί οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας, μετά από αναφορές για καταιγισμό πυροβολισμών στην περιοχή περιμετρικά του Λευκού Οίκου. Ο χώρος έχει αποκλειστεί πλήρως από ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.

Η κατάσταση που επικράτησε περιγράφεται ως χαοτική, σύμφωνα με τις ζωντανές ανταποκρίσεις των αμερικανικών δικτύων ABC και CNN. Κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων ακούστηκαν καθαρά τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα.

Το CNN αναφέρει ότι δύο άτομα πυροβολήθηκαν μετά από συμπλοκή με πράκτορες που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες, ακόμη ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας προσέγγισε αστυνομικό σημείο ελέγχου (checkpoint) της περιοχής και άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που βρίσκονταν εκεί. Οι αστυνομικοί και οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απάντησαν άμεσα στα πυρά, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί. Πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δεύτερο άτομο που τραυματίστηκε ήταν πολίτης, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας προχώρησαν στις πρώτες επίσημες τοποθετήσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

H Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαίωσε πως είναι ενήμερη για τις αναφορές περί πυροβολισμών, προσδιορίζοντας μάλιστα το σημείο του συμβάντος στη διασταύρωση της 17ης Οδού και της Λεωφόρου Πενσυλβάνια ΒΔ — μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το προσωπικό της βρίσκεται επί τόπου και εργάζεται για την πλήρη διασταύρωση των πληροφοριών.

Ο Κας Πατέλ, διευθυντής του FBI, επιβεβαίωσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ δεσμεύτηκε πως θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση του κοινού μόλις γίνουν γνωστά περισσότερα ασφαλή στοιχεία.

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στη συνοικία όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Σελίν Γουάνγκ του δικτύου ABC περιγράφει τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος καθώς ακούγονται δεκάδες πυροβολισμοί.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας ωθούσαν τον κόσμο στο έδαφος φωνάζοντας «πέστε κάτω», ενώ στην οροφή του προεδρικού Μεγάρου αναπτύχθηκαν άμεσα ελεύθεροι σκοπευτές Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και οδηγήθηκαν για ασφάλεια στη βόρεια πτέρυγα του κτιρίου.

🚨 NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security. The Secret Service hustled press inside. Authorities are… pic.twitter.com/BjVBDcbW1M — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λιγότερο από έναν μήνα μετά το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναγκάστηκαν να καλυφθούν εσπευσμένα καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί.