Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι και ξέσπασε πυρκαγιά πριν λίγη ώρα, αλλά δεν σκοτώθηκε κανείς, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

 

 

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σερβικού τηλεοπτικού καναλιού  NOVA.

 

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή από την κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε πυρκαγιά.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βελιγράδι #πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο #Σερβία #Φωτιά