Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας
Πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι και ξέσπασε πυρκαγιά πριν λίγη ώρα, αλλά δεν σκοτώθηκε κανείς, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
U Pionirskom parku u Beogradu, na mjestu gdje se nalazi šatorsko naselje grupe “Studenti koji hoće da uče“, poznatije kao Ćacilend, izbio je požar. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila šator postavljen ispred zgrade Narodne skupštine Srbije. pic.twitter.com/1nMVKvsTGU
— TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) October 22, 2025
Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σερβικού τηλεοπτικού καναλιού NOVA.
Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή από την κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.
#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.
One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.
Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3
— The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε πυρκαγιά.
Na licu mesta su vatrogasne ekipe ali i forenzika. Nezvanično saznajemo da je u pitanju plinska boca, ali nije najjasnije da li je boca upucana i zbog čega je došlo do pucnja koji se čuo neposredno pre početka požara. pic.twitter.com/OlIHbKMm2Q
— Mašina (@MasinaRS) October 22, 2025