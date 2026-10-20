Συναγερμός σήμανε στο Κολόμπους του Οχάιο, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από αναφορές για ένοπλη επίθεση κοντά σε τοπικό τέμενος. Από τους πυροβολισμούς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται αστυνομικές πηγές, ο απολογισμός του περιστατικού ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν νεκρό και ένα δεύτερο θύμα, η κατάσταση της υγείας του οποίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Αν και οι πρώτες συγκεχυμένες πληροφορίες, σε συνδυασμό με την αρχική κινητοποίηση της υπηρεσίας ATF (Αλκοόλ, Καπνός, Πυροβόλα Όπλα και Εκρηκτικά), έκαναν λόγο για περιστατικό που εκτυλίχτηκε στον χώρο του τζαμιού, η τοπική αστυνομία του Κολόμπους έσπευσε να δώσει γρήγορα τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Όπως τονίστηκε κατηγορηματικά από τις αστυνομικές δυνάμεις, το ίδιο το θρησκευτικό κτήριο δεν αποτελούσε στόχο.

Σχετικά με την επέμβαση των Αρχών, η ειδική μονάδα της ATF επιβεβαίωσε την παρουσία της στο σημείο μέσω επίσημης ανάρτησης στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα «X», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι πράκτορες της ATF στο Κολόμπους επεμβαίνουν μετά από μια αναφορά για πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Κολόμπους, στο Οχάιο».

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνες στο σημείο, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί ή για τα κίνητρα του δράστη.