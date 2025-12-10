Ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι την Τρίτη (9/12), ενώ ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας.
Η αστυνομία στο Φράνκφορτ, την πρωτεύουσα δηλαδή της πολιτείας, δήλωσε ότι η πανεπιστημιούπολη έχει τεθεί σε καραντίνα. Βίντεο από το WLKY-TV στο Λούισβιλ έδειξε πολλά αστυνομικά οχήματα έξω από ένα σύμπλεγμα κοιτώνων και βιντεοσκόπηση του τόπου του εγκλήματος σε μια αυλή.
Το γραφείο του κυβερνήτη επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πυροβολισμός.
«Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ σε μια ανάρτηση στο X. «Οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους επηρεάστηκαν».
Το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι είναι ένα δημόσιο ιστορικά μαύρο πανεπιστήμιο με περίπου 2.200 φοιτητές. Οι νομοθέτες ενέκριναν την ίδρυση του σχολείου το 1886.