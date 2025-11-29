Σκηνές πανικού σημειώθηκαν ανήμερα της Black Friday σε πολυσύχναστο Εμπορικό Κέντρο στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο Valley Fair Mall.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν τρία άτομα, ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα 16χρονο κορίτσι, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι Αστυνομικές Αρχές του Σαν Χοσέ προχώρησαν σε άμεση εκκένωση του Εμπορικού Κέντρου, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν δεκάδες καταναλωτές να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Σερζάντ Χόρχε Γκαριμπάι, το περιστατικό δεν φαίνεται να είχε ως στόχο τυχαίους πολίτες, αλλά φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων.

Ο δράστης διέφυγε πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι Αστυνομικές Αρχές, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.