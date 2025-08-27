Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα (27/8) στο καθολικό σχολείο “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”, που συστεγάζεται με εκκλησία στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για ένα νεκρός και 20 τραυματίες, την ώρα που στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Το αιματηρό συμβάν καταγράφηκε στην εκκλησία Annunciation Church, στη Μινεάπολη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μάρτυρες, ενώ οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

MINNEAPOLIS: 509 W 54th St, Annunciation Church – Police are responding to an active shooter call. Police are reporting 20 victims. A man dressed in all black and armed with a rifle was reported at the scene. EMS has requested a Mass Casualty Response and fire crews are bringing… pic.twitter.com/3rTP3Orx7T — MN CRIME (@MN_CRIME) August 27, 2025

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/8) , όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην εκκλησία Annunciation Church (σ.σ. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου)στην οδό 509 W 54th Street.

«Έχω ενημερωθεί για έναν πυροβολισμό στο Καθολικό Σχολείο του Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, σε ανακοίνωσή του. Η BCA και η Κρατική Περιπολία βρίσκονται επί τόπου.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε: «Παρακολουθώ τις αναφορές για φρικτή βία στη Νότια Μινεάπολη. Είμαι σε επαφή με τον αρχηγό Ο’Χάρα και η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε δώστε στους αστυνομικούς μας τον χώρο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην κατάσταση.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Ένας κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε «πάνω από 100» πυροβολισμούς.

Ο Michael Kraabel δήλωσε στο X: «Ζω στο Tangletown, στο Μινεάπολη, και μόλις άκουσα μια μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι μου. Πάνω από 100 πυροβολισμούς. Τώρα ακούμε σειρήνες να πλησιάζουν».

Σύμφωνα με δύο πηγές ομοσπονδιακών αρχών που μίλησαν στο CBS News, έως και 20 άτομα έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν περίπου πριν μία (σ.σ. γύρω στις 16:00 ώρα Ελλάδος).

Ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουφέκι.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή και ότι ο δράστης έχει σκοτωθεί.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βοηθήσουν τα θύματα.

Με πληροφορίες από BNO News