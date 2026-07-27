Σε σκηνικό απόλυτου χάους μετατράπηκε το βράδυ της Κυριακής, 26 Ιουλίου, το ετήσιο γαστρονομικό φεστιβάλ «Bite of Seattle», όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο Seattle Center, σε απόσταση αναπνοής από το εμβληματικό Space Needle του Σιάτλ των ΗΠΑ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τις τοπικές αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι θύματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ένα παιδί.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα «X», η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στο κοινό αναφέροντας: «Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή».

Το νοσοκομείο Harborview Medical Center τέθηκε αμέσως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιβεβαιώνοντας ότι υποδέχεται και περιθάλπει τους τραυματίες του συμβάντος, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη ακριβής ιατρική ενημέρωση για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Βίντεο από τη σύλληψη που σημειώθηκε:

«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος»

Το «Bite of Seattle» είναι ένα από τα κορυφαία γεγονότα της πόλης, φιλοξενώντας εκατοντάδες τοπικούς πωλητές και ζωντανή μουσική, προσελκύοντας τεράστια πλήθη. Η γιορτινή ατμόσφαιρα, ωστόσο, διακόπηκε βίαια. Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικό συνεργαζόμενο δίκτυο του CNN ανέφεραν ότι άκουσαν «επτά με οκτώ πυροβολισμούς» εντός του χώρου της εκδήλωσης.

Όπως περιέγραψαν άνθρωποι που έζησαν τον εφιάλτη, ο ήχος των όπλων προκάλεσε ανεξέλεγκτο πανικό, με το πλήθος να διασκορπίζεται προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. «Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά μάρτυρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι δραματικές εξελίξεις προκάλεσαν και κυκλοφοριακές «παρενέργειες» στην περιοχή. Η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε την άμεση αναστολή των δρομολογίων του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διωκτικών αρχών και των διασωστών. Τα δρομολόγια αναμένεται να επανέλθουν στην κανονική τους ροή αργότερα εντός της ημέρας.

Τη στιγμή των πυροβολισμών πολλοί άνθρωποι τραβούσαν βίντεο: