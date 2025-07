Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης σε εμπορικό κέντρο στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια παρουσίασης δίσκου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 16 να τραυματιστούν.

Tο περιστατικό συνέβη στο εμπορικό κέντρο Oglethorpe, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης.

Incident occurred at a nightclub, with reports of at least one fatality. Police investigating, no… pic.twitter.com/lUKDAQ6MR6

Mass shooting in Downtown Chicago, Illinois: Up to 12 people shot at 311 W Chicago Ave.

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει καρέ καρέ τους πυροβολισμούς και την αναστάτωση που ακολουθεί:

Chicago Mass Shooting and Killing … 19 people were shot at the Mello Buckzz Album Release Party at The Artist Lounge on Chicago & Franklin

3 killed, 16 wounded in mass shooting outside downtown Chicago nightclub Artis Lounge … At least three people were killed and 16 others… https://t.co/gP0iBPRVys pic.twitter.com/eLbycCxj5I

