Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μία παμπ στο Τορόντο, με τις αστυνομικές αρχές ν’ αναζητούν τον ύποπτο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV News.

Τέσσερις τραυματίες έχουν τραύματα από τα οποία δεν απειλείται η ζωή τους, ενώ η έκταση των τραυμάτων για τους υπόλοιπους παραμένει άγνωστη, ανέφερε η αστυνομία σε μία ανάρτησή της στο X, χωρίς να περιγράψει τον ύποπτο.

