Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στις αστυνομικές αρχές της νότιας Γαλλίας, μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο γυμνάσιο Joseph-Lakanal στην πόλη Ομπάνια (Aubagne), κοντά στη Μασσαλία.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ο 53χρονος διευθυντής του σχολείου και μία 37χρονη καθηγήτρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διευθυντής φέρει τραύμα στο πόδι από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ η εκπαιδευτικός δέχθηκε πλήγμα στον μηρό από εξοστρακισμό. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Ένα τρίτο άτομο ελαφρά τραυματισμένο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στο σημείο ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Για την επίθεση συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ένας 14χρονος μαθητής, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν το όπλο του εγκλήματος, καθώς και πρόσθετα πυρομαχικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Le Parisien», o 14χρονος μετέφερε το όπλο στο γυμνάσιο, κρύβοντάς το σε μια θήκη κιθάρας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διενεργούν προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα της ενέργειας.

Ανώτερος εκπαιδευτικός σύμβουλος (conseiller principal d’éducation) ήταν αυτός που αφόπλισε και ακινητοποίησε τον μαθητή του γυμνασίου, προτού τον παραδώσει στις αρχές επιβολής του νόμου.

Βίντεο από τον εξωτερικό χώρο του σχολείου

Το γυμνάσιο Joseph-Lakanal, το οποίο ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, είναι ένα δημόσιο σχολείο με περίπου 700 μαθητές. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του κέντρου της Ομπάνια —μιας πόλης 50.000 κατοίκων— και σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων ανατολικά της Μασσαλίας.

«Ο προηγούμενος διευθυντής είχε αρνηθεί την τοποθέτηση πυλών ασφαλείας»

Εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι ο προηγούμενος διευθυντής του συγκεκριμένου γυμνασίου είχε αρνηθεί την τοποθέτηση πυλών ασφαλείας στην είσοδο του σχολείου.

«Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο πανικόβλητος και κλαίγοντας»

Η μητέρα ενός μαθητή δήλωσε ότι ο γιος της «την πήρε τηλέφωνο πανικόβλητος και κλαίγοντας».

«Μου είπε ότι είχαν πυροβολήσει τον διευθυντή και ότι τους είχαν βγάλει έξω. Ο γιος μου είδε τον δράστη, ο οποίος του είπε:

«Συνέχισε να προχωράς, δε θα σου κάνω τίποτα».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η κόρη της «είδε τα αίματα». Η μητέρα σχολίασε ότι το σχολείο δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της.

Για «απαράδεκτη πράξη», μιλά ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας

Σε ανάρτησή του στο X, ο Édouard Geffray δηλώνει ότι «δύο μέλη του προσωπικού της Εθνικής Παιδείας —ένας διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός— τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο Lakanal στην Aubagne».

Ο Υπουργός Παιδείας μετέβη άμεσα στον τόπο του συμβάντος μαζί με τον Laurent Nuñez, Υπουργό Εσωτερικών, και τη Sabrina Roubache, Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας.

«Αυτή η απαράδεκτη πράξη μαρτυρά για άλλη μια φορά την έξαρση της ανεξέλεγκτης βίας στην κοινωνία μας — μιας βίας απέναντι στην οποία οφείλουμε όλοι να κινητοποιηθούμε, τόσο με λόγια όσο και με πράξεις.»

«Οι νέοι σήμερα δυσκολεύονται»

Η Μαρτίν Βασάλ, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου των Μπους-ντι-Ρον (Bouches-du-Rhône), επεσήμανε ότι «η βία μεταξύ των νέων αυξάνεται διαρκώς». «Οι νέοι σήμερα δυσκολεύονται», πρόσθεσε.

Μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους εφήβους

Κατά την καταμέτρηση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν πως ορισμένοι μαθητές ήταν «ψυχολογικά επηρεασμένοι» από το συμβάν. Ως εκ τούτου, συγκροτήθηκε μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους εφήβους που αισθάνονται την ανάγκη για κάτι τέτοιο.