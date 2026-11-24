Ένας 17χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της σερβικής πόλης Κραγκούγιεβατς, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, τραυματίστηκαν δύο μέλη του βοηθητικού προσωπικού: η μία γυναίκα πυροβολήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πόδι, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού.

Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Και οι δύο έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Ο ύποπτος, 17χρονος μαθητής του ίδιου σχολείου, χρησιμοποίησε τουφέκι μικρού διαμετρήματος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το όπλο έπαθε εμπλοκή μετά τους πυροβολισμούς, επιτρέποντας στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να ακινητοποιήσουν και να θέσουν γρήγορα υπό κράτηση τον έφηβο.