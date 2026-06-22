Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που εξαπέλυσαν δύο άτομα σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτυλίχτηκε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, γύρω στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα – 04:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε, η οποία βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινές νοσοκομειακές μονάδες, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο αστυνομικός διευθυντής της Τακλομπάν, Νοελίτο Γκέτιγκαν, ανέφερε στους εκπροσώπους του τύπου ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια. Ο ίδιος έκανε γνωστό πως ο ένας ύποπτος, ο οποίος είναι ανήλικος, συνελήφθη σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το συμβάν, ενώ ο δεύτερος επέλεξε να παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές.

Επιπλέον, ο διευθυντής της επαρχιακής αστυνομίας, Τζέισον Καπόι, αποκάλυψε ότι ένας εκ των δύο δραστών είναι γιος στελέχους των σωμάτων ασφαλείας.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

Η στιγμή της σύλληψης ενός εκ των δραστών:

Αν και οι επιθέσεις με όπλα σε σχολικά ιδρύματα θεωρούνται σπάνιες για τα δεδομένα της χώρας, οι Φιλιππίνες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με βίαια χτυπήματα εναντίον πολιτικών προσώπων ή υποψηφίων, ιδίως κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων και σε επαρχιακές περιοχές.

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022, μια ανάλογη επίθεση κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα της πρωτεύουσας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και μία πρώην δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι παρά το ιδιαίτερα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οπλοκατοχή στις Φιλιππίνες, το παράνομο εμπόριο όπλων παρουσιάζει μεγάλη άνθηση.