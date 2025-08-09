Tις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 9 Αυγούστου 2025, ο τουριστικός κόμβος της Times Square έγινε σκηνικό αιφνιδιαστικής βίας.

Έντρομοι οι περαστικοί σώθηκαν από θαύμα

Ένας 17χρονος, μετά από λεκτική αντιπαράθεση, άνοιξε πυρ γύρω στη 1:20 π.μ. (τοπική ώρα),τραυματίζοντας τρία άτομα.

Μια 18χρονη γυναίκα δέχθηκε βολή στον λαιμό (τραύμα εκδοράς)

Ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας δέχθηκαν σφαίρα στο πόδι

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Bellevue Hospital σε σταθερή κατάσταση

Ο ύποπτος ηλικίας 17 ετών συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και το όπλο ανακτήθηκε.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πλήθος να τρέχει πανικόβλητο, αστυνομικούς να περιφρουρούν την περιοχή και τραυματίες να λαμβάνουν πρώτες βοήθειες.