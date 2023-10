Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ορισμένοι άλλοι τραυματίστηκαν απόψε από τα πυρά ενόπλου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», σύμφωνα με το δίκτυο Sud Info, προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα στο οποίο υποστήριζε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του.

Η βελγική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σημειώνεται ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν μαζικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

