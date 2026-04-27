Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Όστιν του Τέξας μετά από πυροβολισμούς .

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πιθανότατα υπάρχουν ανάμεσά τους και νεκροί.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι ο δράστης διέφυγε από το σημείο .

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, όπου γινόταν πάρτι, με τουλάχιστον δύο άτομα για την ώρα να έχουν μεταφερθεί επιβεβαιωμένα σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα θύματα.

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή.

