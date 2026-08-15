Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε τα ξημερώματα (τοπική ώρα) του Σαββάτου (15/8) το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια (Virginia State University) στις ΗΠΑ, ύστερα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν εντός της πανεπιστημιούπολης. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στον άμεσο αποκλεισμό (lockdown) του ιδρύματος.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WTVR, το αιματηρό συμβάν εκτυλίχτηκε κοντά στις εγκαταστάσεις των Quad Annexes. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα πυρά προήλθαν από περισσότερους του ενός ενόπλους.

Τα θύματα της επίθεσης διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, κανένας από τους τραυματισμούς δεν κρίνεται απειλητικός για τη ζωή, ωστόσο αναφορές κάνουν λόγο για έναν σοβαρά και τέσσερις ελαφρύτερα τραυματίες.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας της κομητείας Τσέστερφιλντ, καθώς και της αστυνομίας του πανεπιστημίου, έχουν σπεύσει στο σημείο διεξάγοντας έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ παραμένουν άγνωστα τόσο τα στοιχεία, όσο και τα κίνητρα των δραστών.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου, απευθύνοντας έκκληση στους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία όσο διαρκεί η αστυνομική επιχείρηση, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει: «Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να αποφεύγει την περιοχή και να ακολουθεί όλες τις οδηγίες των Αρχών επιβολής του νόμου».

Σημειώνεται ότι το κλίμα στο πανεπιστήμιο ήταν μέχρι πρότινος γιορτινό, καθώς μόλις το βράδυ της Παρασκευής το ίδρυμα είχε καλωσορίσει περίπου 1.500 πρωτοετείς φοιτητές. Στην εκδήλωση μάλιστα έδωσε το παρών ως ομιλητής ο πρώην MVP του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), Καμ Νιούτον.

Παρά την αναστάτωση και την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο προγραμματισμός για την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα αναμένεται να τηρηθεί κανονικά.