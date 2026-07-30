Ένα εφιαλτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδονησία, με θύμα έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από έναν γιγαντιαίο πύθωνα μήκους επτά μέτρων. Ο Χασίμ Λουμπέσι, κάτοικος του χωριού Γουακσακάι, εθεάθη για τελευταία φορά τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουλίου, την ώρα που αποχωρούσε από τοπικό μπαρ για να επιστρέψει στην κατοικία του.

Όταν διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, οι συγγενείς του ανησύχησαν και άρχισαν να «χτενίζουν» τη γύρω περιοχή. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο δασώδες μονοπάτι που έπρεπε να διασχίσει, εντόπισαν τα προσωπικά του αντικείμενα: το σακίδιο και τα σανδάλια του.

Λίγο αργότερα, οι χωρικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ερπετό που έφερε εμφανές μεγάλο πρήξιμο στην περιοχή της κοιλιάς. Η τραγική υποψία τους επιβεβαιώθηκε όταν άνοιξαν το φίδι: ο πύθωνας είχε δαγκώσει τον άνδρα στο πόδι, τον ακινητοποίησε περιελισσόμενος γύρω του και στη συνέχεια τον συνέθλιψε πριν τον καταπιεί.

23ft python just turned a man into dinner 🐍

A 35-year-old man was walking home alone after a party in Indonesia when a giant python attacked him.

It crushed him to death and swallowed him whole.

No struggle. No noise. Just silence.

One of the most terrifying ways to leave this… pic.twitter.com/kwgiQEB9YA — Mama Ju 🫆 (@julietemmanuel0) July 30, 2026

Συναγερμός από τις τοπικές Αρχές

Μετά το τραγικό συμβάν, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες, συνιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν να εισέρχονται μόνοι τους στο δάσος και να μετακινούνται τουλάχιστον ανά ζεύγη, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα παρόμοιων επιθέσεων.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς προστίθεται σε μια σειρά από πρόσφατες επιθέσεις ερπετών στην ευρύτερη περιοχή. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ένας πύθωνας ανάλογου μεγέθους επιτέθηκε σε ποδηλάτη που είχε σταματήσει για ξεκούραση στο ίδιο σημείο.

Παράλληλα, στην περιοχή του Βόρειου Μαλούκου, μια 44χρονη γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της από επίθεση πύθωνα, ενώ εργαζόταν στο αγρόκτημά της.