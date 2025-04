Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τη σύλληψη δυο συμβούλων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κατέθεσε κι ο ίδιος στο πλαίσιο της υπόθεσης που αποκαλείται «Qatargate».

Οι δυο άνδρες, οι Γιόναθαν Ούριχ και Έλι Φέλτστεϊν, στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, φέρονται να ενέχονται σε σκάνδαλο που ο ισραηλινός Τύπος βάφτισε «Qatargate».

Israeli police have arrested top Netanyahu aides, Yonatan Urich and Eli Feldstein, as part of the ‘Qatargate’ probe into alleged corruption and bribery linked to suspicious foreign payments. pic.twitter.com/kzNHnDAQhW

Στην υπόθεση αυτή, οι συνεργάτες του κ. Νετανιάχου —όπως υποπτεύεται η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας— δωροδοκήθηκαν από το Κατάρ.

«Κατόπιν εξέτασης που διεξήχθη από την εθνική μονάδα διεθνών ερευνών δυο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για να ανακριθούν», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, θυμίζοντας πως οι διαδικασίες στην υπόθεση περιβάλλονται από μυστικότητα κατόπιν διαταγής της δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δηλώνοντας πως κατέθεσε στην αστυνομία, κατήγγειλε «πολιτική έρευνα» και κατηγόρησε την αστυνομία πως πήρε «ομήρους» τους δυο συνεργάτες του.

«Μόλις μου ζήτησαν να καταθέσω, είπα πως ήμουν ελεύθερος και ήθελα να καταθέσω αμέσως. Κατάλαβα πως ήταν πολιτική έρευνα, αλλά δεν συνειδητοποίησα σε ποιο βαθμό», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram. «Κρατούν τους Γιόναθαν Ούριχ και Έλι Φέλτστεϊν σαν ομήρους», υποστήριξε.

Israeli law enforcement arrest two aides to Netanyahu, accused of transferring funds from Qatar in the ‘Qatar-gate’ scandal

The prime minister is not considered a suspect, although he was questioned by investigators pic.twitter.com/jdKtbTAS6r

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 31, 2025