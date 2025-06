O Γενικός Διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Υπηρεσία έλαβε ενημέρωση νωρίς το πρωί για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, η οποία κατάφερε πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Just addressed the @UN Security Council #UNSC on the situation in Iran following this morning’s military operation by Israel, including attacks on nuclear facilities. My full remarks: https://t.co/UvlBpGejvz pic.twitter.com/597NLKyRpa

O ΔΟΑΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Ιρανική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας για να εκτιμήσει τις ζημιές και τους πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον κ. Γκρόσι η μονάδα εμπλουτισμού καυσίμου στη Νατάνζ επλήγη σοβαρά. Το υπέργειο τμήμα του πιλοτικού εργοστασίου, όπου παραγόταν ουράνιο εμπλουτισμένο έως 60% U-235, καταστράφηκε, όπως και η ηλεκτροδοτική υποδομή (σταθμός, γεννήτριες, εφεδρικά συστήματα).

Δεν υπάρχει ένδειξη για φυσική καταστροφή στο υπόγειο τμήμα των εγκαταστάσεων, ωστόσο η διακοπή ρεύματος μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά στους φυγοκεντρητές.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου παραμένουν φυσιολογικά, χωρίς εξωτερικό αντίκτυπο στον πληθυσμό ή στο περιβάλλον.

Εντός των εγκαταστάσεων, έχει σημειωθεί ραδιολογική και χημική επιμόλυνση, κυρίως από σωματίδια άλφα, τα οποία είναι διαχειρίσιμα με κατάλληλα μέτρα προστασίας.

«Ο ΔΟΑΕ παραμένει ουσιαστικό και μοναδικό τεχνικό φόρουμ για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της αποκλιμάκωσης μέσω τεκμηριωμένης συνεργασίας» είπε και δήλωσε επίσης έτοιμος να ταξιδέψει άμεσα στο Ιράν και να συνδράμει προσωπικά στην εγγύηση της ασφάλειας, της μη διάδοσης και της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

«Δεσμεύομαι προσωπικά —και εκ μέρους της Υπηρεσίας— να στηρίξω κάθε τεχνική και διπλωματική πρωτοβουλία που προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ειρηνική επίλυση των πυρηνικών ζητημάτων του Ιράν», σημείωσε.

Με μήνυμά του στο Χ δήλωσε έτοιμος να ταξιδέψει στο Ιράν με ειδική απόστολή για να εκτιμήσει από κοντά την κατάσταση.

I am ready to travel to Iran at the earliest to assess the situation. The @IAEAorg has also established a task force available 24/7 to monitor the situation and is ready to deploy nuclear safety and security experts.

— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 13, 2025