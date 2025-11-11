Στη Φινλανδία, ένα Rafale «κατέρριψε» εικονικά ένα αμερικανικό F-35 κατά τη διάρκεια αερομαχίας σε πλαίσιο άσκησης. Μια συμβολική επιτυχία για τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία, της οποίας όμως η επιχειρησιακή σημασία πρέπει να ερμηνευθεί λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών δυνατοτήτων πέμπτης γενιάς του αμερικανικού αεροσκάφους.

Τον περασμένο Ιούνιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα La Voix du Nord, το ΝΑΤΟ διοργάνωσε την άσκηση Atlantic Trident 25 στο φινλανδικό έδαφος. Πάνω από 270 Γάλλοι στρατιωτικοί μετακινήθηκαν εκεί, συνοδευόμενοι από έξι Rafale από την αεροπορική βάση του Mont-de-Marsan. Σκοπός της άσκησης ήταν να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των συμμάχων και να θεσπιστούν κοινές διαδικασίες. Ωστόσο, ήταν μια ιδιαίτερη αναμέτρηση που τράβηξε την προσοχή: μια αερομαχία μεταξύ ενός γαλλικού Rafale και ενός αμερικανικού F-35. Σε αυτό το σενάριο «dogfight», το γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος πήρε το πλεονέκτημα, τοποθετώντας τον αντίπαλό του στο στόχαστρο και «καταστρέφοντάς» τον.

Αυτή η νίκη, αν και εικονική, είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι το F-35 θεωρείται το πιο σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, στον κόσμο, ενώ το Rafale ανήκει ακόμη στην τέταρτη. Στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι ενθουσιώδεις δεν παρέλειψαν να χρησιμοποιήσουν τη μεταφορά του ποδοσφαίρου: «Σε «dogfight», το Rafale είναι η PSG ( Paris Saint Germain) ενώ το F-35 θα προσομοίαζε σε έναν πολωνικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας», έγραψε ένας μαθητής πιλότος στο διαδίκτυο πριν προσθέσει: «Αλλά σε μακρινή απόσταση με πυραύλους, το F-35 είναι η Barça και το Rafale η ΟL» (η γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα της Λυών)

Στην πραγματικότητα, μια άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αεροσκαφών παραμένει πολύ απίθανη. Το F-35 δεν έχει σχεδιαστεί για κλειστές αερομαχίες, αλλά για βολές πέρα από το οπτικό πεδίο (BVR). Η τεχνολογία του επιτρέπει να ανιχνεύει τους αντιπάλους του πολύ πριν το δουν. Συγκεκριμένα, το γαλλικό μαχητικό είναι δέκα φορές πιο ανιχνεύσιμο, γεγονός που δίνει στο αμερικανικό, χρόνο να εκτοξεύσει τους πυραύλους AIM-120 AMRAAM, που αποκαλούνται «pitbull» επειδή δεν αφήνουν ποτέ το στόχο τους όπως αυτή η ράτσα του σκύλου, που δεν αφήνει από τα δόντια του, το θήραμά του.

Το Rafale, από την πλευρά του, έχει σχεδιαστεί για να υπερέχει σε κοντινές συγκρούσεις. Η ευελιξία, το πυροβόλο όπλο 30 mm και η ευελιξία του το καθιστούν έναν φοβερό αντίπαλο σε dogfights.

Παραμένει λοιπόν ένα ερώτημα: γιατί να αντιπαραθέσουμε δύο αεροσκάφη σε μια σύγκρουση που θεωρείται μη ρεαλιστική; « Στον γαλλικό στρατό, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Αρχικά, εκπαιδευόμαστε στην αερομαχία εκ του σύνεγγυς, αερομαχία που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τέλεια το αεροσκάφος μας, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους εναλλακτικούς τομείς πτήσης», εξηγεί μια πιλότος του Rafale. «Σε συγκρούσεις υψηλής έντασης, ενδεχομένως θα υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες, όπως παρεμβολές ή αντίπαλες δυνάμεις, που δεν θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας σε μεγάλες αποστάσεις».

Ένα σημαντικό εμπορικό διακύβευμα

Η αντιπαλότητα είναι συμβολική, αλλά το εμπορικό διακύβευμα είναι πολύ πραγματικό. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπό την επιρροή των ΗΠΑ, έχουν επιλέξει το F-35. Η Γαλλία, αντίθετα, προωθεί τη στρατηγική αυτονομία μέσω του Rafale. Η δημοσιευμένη επιτυχία του γαλλικού αεροσκάφους στη Φινλανδία, θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμεύσει ως επιπλέον επιχείρημα στη μάχη των συμβολαίων, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ Ουάσιγκτον και Παρισιού στον αέρα παραμένει έντονος.

Πηγή : Γαλλική «Le Monde»