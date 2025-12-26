Ο πρώην συμπρωταγωνιστής του Tylor Chase στο Nickelodeon αποκάλυψε ότι τον βοηθά, γιατί ο πλέον άστεγος ηθοποιός είναι σε άθλια κατάσταση. Οι δύο άντρες αγκαλιάστηκαν σφιχτά όταν συναντήθηκαν ξανά μετά από τόσο καιρό.

Ο Daniel Curtis Lee, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Chase στην σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide, δημοσίευσε στο TikTok του την είδηση αυτή.

Σημειώνεται ότι ο Chase, 36 ετών, υποδύθηκε τον Martin Qwerly σε 33 επεισόδια της σειράς από το 2004 έως το 2007, ενώ ο Lee, 34 ετών, υποδύθηκε τον Simon «Cookie» Nelson-Cook σε 54 επεισόδια.

Ο Lee ξεκίνησε το βίντεο του στο TikTok λέγοντας: «Καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζω να βρίσκεστε σε κάποιο ωραίο και ζεστό μέρος με τις οικογένειές σας. Δυστυχώς, για τον Tylor Chase δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι λίγες ώρες μετά την άφιξη του Chase στο ξενοδοχείο, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση ότι η πόρτα του δωματίου ήταν ορθάνοιχτη, ο φούρνος μικροκυμάτων βρισκόταν μέσα στην μπανιέρα και το ψυγείο ήταν αναποδογυρισμένο.

Ο Lee εξέφρασε τη λύπη του καθώς παραδέχτηκε ότι η οικογένειά του είχε προσπαθήσει να τον φιλοξενήσει στο παρελθόν, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο πρώην ηθοποιός της Nickelodeon πάσχει από ψυχολογικές διαταραχές και χρειάζεται πολλή βοήθεια.

Στη συνέχεια, ο Lee έκρινε τον τρόπο με τον οποίο η Καλιφόρνια χειρίζεται τις κρίσεις ψυχικής υγείας και τα συστήματα που έχουν θεσπιστεί, τα οποία δυσκολεύουν άτομα όπως ο Chase να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

«Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, σωστά;

Έχουμε όλα αυτά τα κοινωνικά συστήματα που θα έπρεπε να παρέχουν βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προβλήματα κατάχρησης ναρκωτικών, σωστά; Οι φορολογούμενοι ψηφίζουν συνεχώς για αυτά τα θέματα.

Η κομητεία του Λος Άντζελες, η κομητεία του Ρίβερσαϊντ και η Καλιφόρνια στο σύνολό της δεν διαθέτουν ποιοτικά συστήματα».

Ο Lee ανέφερε επίσης τον νόμο CARE (Community Assistance, Recovery, and Empowerment Act), έναν νόμο της Καλιφόρνια που δημιουργεί μια διαδικασία αστικού δικαστηρίου για να βοηθήσει άτομα με σοβαρές, μη θεραπευμένες ψυχωσικές διαταραχές (όπως η σχιζοφρένεια) να λάβουν θεραπεία, στέγαση και υποστήριξη πριν τα πράγματα κλιμακωθούν σε κρίση, φυλάκιση ή ακούσια κηδεμονία.

Παρά την απογοήτευσή του για την εξέλιξη των πραγμάτων, ο Lee εξακολουθεί να θέλει να βοηθήσει τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, καθώς ζήτησε από τους fans του συμβουλές για το πώς να προχωρήσει και αν αξίζει να πιέσει για μια προσωρινή, ακούσια ψυχιατρική κράτηση, γνωστή ως 5150 στην Καλιφόρνια.

Πηγή: DailyMail