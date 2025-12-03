Μια απίστευτη εικόνα είδε το προσωπικό καταστήματος το πρωί του περασμένου Σαββάτου, καθώς ένα ρακούν ήταν λιπόθυμο στην τουαλέτα μετά από κατανάλωση αλκοόλ και αφού είχε κάνει πολλές ζημιές.

Ξενύχτι με ποτό λόγω …«Black Friday» για το ρακούν

Το κατάστημα στη Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, ήταν λειστό για την Ημέρα των Ευχαριστιών όταν έπεσε θύμα της «εισβολής» τη «Black Friday». Όταν το προσωπικό έφτασε το Σάββατο, βρήκε σπασμένα μπουκάλια και ποτά χυμένα στο πάτωμα, μεταξύ των οποίων και ουίσκι, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν το αγαπημένο του ποτό. Ο «διαρρήκτης» αφού ξεφάντωσε έπεσε λιπόθυμος στην τουαλέτα του καταστήματος.

Μεταφορά στο κέντρο Προστασίας Ζώων μετά το μεθύσι

Η υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων Samantha Martin μετέφερε τον «ύποπτο» για ανάκριση στο Κέντρο Προστασίας και Φιλοξενίας Ζώων της κομητείας Hanover, αλλά όχι πριν προλάβει να ξεμεθύσει. Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (εκτός ίσως από έναν πονοκέφαλο), το ζώο απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση.

Η Martin είπε ότι το ζώο είχε πέσει από ένα από τα πλακάκια της οροφής πριν «ξεσπάσει σε πλήρη οργή, πίνοντας τα πάντα». Υπάρχει μόνο μία θολή εικόνα από την κάμερα CCTV της διάρρηξης, οπότε δεν είναι γνωστό πόσο αλκοόλ κατανάλωσε το διψασμένο ζώο πριν λιποθυμήσει στο μπάνιο.

Η υπάλληλος είπε ότι ήταν «απλά μια άλλη μέρα στη ζωή ενός αστυνόμου ελέγχου ζώων».

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από BBC