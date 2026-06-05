Μια… ιδιαίτερη δήλωση έκανε ο Έντι Ράμα κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, ο πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ, αφότου η Αλβανία γίνει μέλος της».

Ο Ράμα έδωσε έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει μεν το κριτήριο της αξιοκρατίας στη διεύρυνση, αλλά ταυτόχρονα να υιοθετήσει άμεσα ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης για τις υποψήφιες χώρες.

Όπως εξήγησε, η Αλβανία υποστηρίζει αυτή τη θέση εδώ και καιρό. Αν και πλέον το συγκεκριμένο πλάνο δείχνει να κερδίζει έδαφος εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τα μέχρι τώρα βήματα δεν κρίνονται επαρκή.

Η δήλωση του Ράμα στους δημοσιογράφους:

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό», υπογράμμισε στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι παλαιότερες επιφυλάξεις για τους κινδύνους της διεύρυνσης έχουν πλέον ξεπεραστεί. Σχολίασε μάλιστα με νόημα ότι, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει με τα χρόνια, ο ίδιος παραμένει παρών στις συζητήσεις για την ένταξη της χώρας του. Επανέλαβε δε ότι όταν η Αλβανία ενταχθεί, «τρία πράγματα δεν θα μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τι απάντησε για το τουριστικό έργο της οικογένειας Τραμπ

Όταν ο Έντι Ράμα ρωτήθηκε για τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις γύρω από την κατασκευή ενός τουριστικού συμπλέγματος από την οικογένεια Τραμπ στην Αλβανία, θέλησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», ανέφερε επανειλημμένα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη τίποτα επίσημο.

Διασφάλισε ότι για τη δημιουργία αυτού του «μοναδικού» έργου έχουν επιστρατευτεί «οι καλύτεροι ειδικοί» παγκοσμίως.

Συμπλήρωσε ότι είναι αδύνατον να γίνει συζήτηση για κάτι που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη, καλώντας μάλιστα τα διεθνή ΜΜΕ να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή στις αναφορές τους.