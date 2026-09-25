Ανησυχία για την τύχη του διάσημου Βρετανού εξερευνητή Ράνουλφ Φάινς, ηλικίας 82 ετών, εκφράζουν στενοί συγγενείς του, κατηγορώντας τη σύζυγό του ότι τον έχει απομονώσει, καθώς δεν έχουν καταφέρει να τον δουν εδώ και μήνες, σε σημείο που ζήτησαν τη βοήθεια του βασιλιά Καρόλου για να πάρουν κάποιες απαντήσεις.

«Πού βρίσκεται ο σερ Ράνουλφ Φάινς;», την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα Daily Telegraph έθεσε πρώτη το ερώτημα, δημοσιεύοντας μια μακρά έρευνα με τις προσπάθειες των φίλων του, της αδελφής της πρώην συζύγου του και του προγονού του να τον εντοπίσουν.

Το δημοσίευμα της Daily Telegraph:

Ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τον γύρο του κόσμου, από τον έναν πόλο στον άλλο, πεζός και με σκάφος, από το 1979 μέχρι το 1982, ο πρώτος που διέσχισε την Ανταρκτική με τα πόδια, χωρίς βοήθεια, το 1993, ο Ράνουλφ Φάινς κατάγεται από αριστοκρατική οικογένεια και είναι ένας από τους γνωστότερους εξερευνητές στον κόσμο. Το 1982 το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες τον αποκαλούσε «τον σημαντικότερο εν ζωή εξερευνητή».

Ο Φάινς εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημοσίως τον Οκτώβριο του 2024, σε μια εκδήλωση προς τιμή του στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, λέει η Telegraph. Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ζητούσε συγγνώμη επειδή «δεν ήταν σε φόρμα, ώστε να παραστεί» στην τελετή. Εδώ και χρόνια πάσχει από Πάρκινσον. «Ελπίζω ότι θα ζήσουμε πολλές ακόμη περιπέτειες μαζί», δήλωνε τότε.

Όμως, σύμφωνα με συγγενείς του, που αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια, η δεύτερη σύζυγός του, που έχει και τη νομική επιμέλειά του από το 2005, η Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, κάνει ό,τι μπορεί για να τους εμποδίσει να επικοινωνήσουν μαζί του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τον μετέφερε σε άλλον οίκο ευγηρίας, με ψεύτικο όνομα και εμποδίζει κάθε επαφή του με τον έξω κόσμο.

Ο προγονός του, Αλεξάντερ Μίλινγκτον-Κόουτς, που τον είδε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2024, ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα μια έρευνα μέσω του διαδικτύου για να προσπαθήσει «να τον εντοπίσει και να τον προστατεύσει».

«Ο φίλος μου, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, εξαφανίστηκε και κανείς δεν φαίνεται να κάνει κάτι, εκτός από μια χούφτα ανθρώπων», σχολίασε στο μπλογκ του ο Μάικλ Κόμπολντ, πρώην εξερευνητής που έχει συνεργαστεί το παρελθόν με τον Φάινς.

«Του στερούν την ελευθερία»

«Είναι σαν να βρισκόμαστε στις σελίδες βιβλίου του Τζον Λε Καρέ», του διάσημου συγγραφέα κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, είπε στην Telegraph η συγγραφέας Αραμπέλα Μακιντάιρ-Μπράουν, αδελφή της πρώτης συζύγου του, της Τζίνι, η οποία πέθανε το 2004.

Το περασμένο καλοκαίρι, αφού κατάφερε να τον εντοπίσει σε ένα ίδρυμα του Λονδίνου, εισήχθη και η ίδια ως τρόφιμος και μπόρεσε να ανταλλάξει λίγες λέξεις μαζί του. Η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα και αναγκάστηκε να φύγει από το ίδρυμα, ενώ ο Ρανούλφ Φάινς μεταφέρθηκε αλλού.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ένας ηλικιωμένος φίλος του εξερευνητή, ο Άντον Μπόουρινγκ, ήρθε σε επαφή με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ που ήταν ενήμερα για την κατάσταση. Ο βασιλιάς Κάρολος είναι εδώ και χρόνια φίλος του αριστοκράτη εξερευνητή και ένας συνεργάτης του είπε στον Μπόουρινγκ ότι «ανησυχούσε για τον Φάινς». Το παλάτι δεν σχολίασε αυτήν την πληροφορία.

Σήμερα, η εφημερίδα Telegraph γράφει ότι η δημόσια υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη νομική προστασία ευάλωτων ενηλίκων διαπίστωσε ότι ο Ράνουλφ Φάινς «στερήθηκε παράνομα την ελευθερία του» στο γηροκομείο της Ουαλίας όπου διέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα, στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με τον διευθυντή αυτού του ιδρύματος ο εξερευνητής, μακρινός ξάδελφος των ηθοποιών Ραλφ και Τζόζεφ Φάινς, είχε στη διάθεσή του μια προσωπική νοσηλεύτρια και έβγαινε καθημερινά φορώντας καπέλο, μαύρα γυαλιά και γάντια για να μην τον αναγνωρίσουν.

Το 2000 ο Φάινς ακρωτηρίασε τα δάχτυλά του, τα οποία είχαν νεκρωθεί έπειτα από μια πτώση του στην παγωμένη θάλασσα, σε μια αποστολή του στον Βόρειο Πόλεμο. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, ούτε με την Ελίζαμπεθ, την κόρη που απέκτησε με τον Ράνουλφ Φάινς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP