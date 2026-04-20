Ο Ρούμεν Ράντεφ φέρεται να κατακτά την αυτοδυναμία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Βουλγαρία, ανατρέποντας τα προγνωστικά, που έκαναν λόγο για επικράτηση του Ράντεφ μεν, αλλά όχι τόσο ισχυρή που να του επιτρέψει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με exit polls διαφόρων εταιρειών, ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό την ηγεσία του Ρούμεν Ράντεφ, εξασφαλίζει ποσοστό κοντά στο 45%, εξασφαλίζοντας περισσότερες από 130 έδρες στο 240μελές κοινοβούλιο της χώρας.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, γύρω στο 12,5% βρίσκονται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα GERB (κεντροδεξιά) του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία», ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» του αμφιλεγόμενου μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πέεφσκι.

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ

Ο 62χρονος Ράντεφ προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, καθώς έχει διατελέσει διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας των Βαλκανίων, καθώς ήταν και πιλότος μαχητικών MiG-29. Το 2016 ήταν η πρώτη φορά που εξελέγη πρόεδρος της Βουλγαρίας, ενώ το 2021 επανεξελέγη αποκτώντας σημαντική επιρροή.

Ο φιλορώσος πολιτικός έχει δημιουργήσει το προφίλ ενός ανθρώπου που προωθεί μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και ενισχύει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Για την εξωτερική πολιτική έχει εκφράσει πολλές φορές ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας, όμως έχει υπάρξει και επιφυλακτικός σε ορισμένες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σε ότι αφορούσε τον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς έχει επικρίνει και την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο και τις κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Ράντεφ έχει δώσει μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις που θα έπρεπε να έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα της Βουλγαρίας είναι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, μια θέση που οι πολιτικοί του αντίπαλοι χαρακτηρίζουν φιλορωσική.

Επιφυλακτικός είναι με την υιοθέτηση του ευρώ, εκτιμώντας ότι μια βιαστική ένταξη στην ευρωζώνη θα μπορούσε να εντείνει πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα του και να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Νικητής με το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών

Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ξεπέρασε το 50%. Το ποσοστό που αποσπά ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία, το οποίο οδηγεί σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις στη Βουλγαρία πριν από τις εκλογές.

Μεγάλος ηττημένος των εκλογών ο Μπορίσοφ

Μεγάλος ηττημένος των εκλογών της Κυριακής χαρακτηρίζεται το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο είδε τη δύναμή του να περιορίζεται στο μισό σε σχέση με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2024, όταν αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό 25,5%. Παράλληλα, το άλλοτε ισχυρό «Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα» δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο του 4% και μένει εκτός Βουλής.

Οι περίπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Βουλγαρία κλήθηκαν χθες στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, εν μέσω πολιτικής κρίσης, με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Η Βουλγαρία αναπτύχθηκε ταχύτατα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, ωστόσο μαστίζεται από εκτεταμένη διαφθορά, η οποία πυροδότησε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρούμεν Ράντεφ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουλγαρία υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα στη χώρα.